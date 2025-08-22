San Marino protagonista della 46ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che apre oggi a Rimini: Il Segretario di Stato Beccari e Capitani Reggenti tra i grandi ospiti internazionali

Apertura oggi, a Rimini, per la 46ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, che si terrà fino al 27 agosto presso la Fiera di Rimini. L’evento, dal titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, propone un ricco programma di incontri su temi di attualità, mostre di rilievo, esposizioni di enti pubblici e privati e spettacoli serali.

Anche la Repubblica di San Marino partecipa attivamente all’edizione 2025, con incontri e contatti istituzionali volti a promuovere lo sviluppo sociale, economico e politico del Paese. Tra gli interventi istituzionali, spicca quello del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, previsto domenica 24 agosto alle ore 17.00 nell’Auditorium Isybank D3. Il panel vedrà anche la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani.

La giornata conclusiva, mercoledì 27 agosto, vedrà la partecipazione degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, che incontreranno il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, consolidando così la tradizionale collaborazione tra San Marino e le istituzioni italiane nell’ambito del Meeting.

L’evento conferma il ruolo del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli come piattaforma internazionale di dialogo e scambio culturale, capace di unire rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini su temi di rilevante interesse globale.