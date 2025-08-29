San Marino, ping-pong. Storico traguardo per Pietro Bologna: primo sammarinese a superare le qualificazioni al WTT Youth Contender

Grande impresa per il giovane pongista Pietro Bologna, che entra nella storia del tennis tavolo sammarinese superando le qualificazioni al WTT Youth Contender di Oto?ec, torneo di rilievo internazionale dedicato alle categorie giovanili.

Nel singolare Under 15, Bologna ha affrontato un girone di qualificazione impegnativo, distinguendosi per determinazione e qualità tecnica. La partita più significativa è stata quella contro il polacco Glanert, terminata 3-2 a favore del sammarinese in un match intenso e combattuto. Il successo ha consacrato Pietro come primo atleta di San Marino a raggiungere il tabellone principale in un torneo WTT giovanile, un risultato storico per il movimento pongistico della Repubblica.

Domani Bologna affronterà i migliori Under 15 del circuito mondiale, continuando così la sua avventura tra i protagonisti internazionali. Il traguardo conferma la crescita costante del tennis tavolo sammarinese e rappresenta un importante stimolo per i giovani atleti locali, dimostrando come talento, preparazione e determinazione possano portare a risultati di rilievo anche in ambito globale.

Il movimento pongistico di San Marino guarda con entusiasmo al futuro, forte di giovani promesse come Pietro Bologna, che con le sue imprese continua a scrivere nuove pagine nella storia sportiva del Titano.