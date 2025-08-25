San Marino, pesca sportiva “al colpo”: definita la Nazionale per il Mondiale in Bosnia. Intansa attività federale in agosto

San Marino si prepara al Campionato del Mondo di Pesca al Colpo. La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva (FederPesca) ha ufficializzato la squadra che parteciperà alla competizione internazionale in programma il 6 e 7 settembre sul lago di Modrac, in Bosnia-Erzegovina.

La formazione biancazzurra è stata presentata al lago di Faetano dal presidente federale Bruno Zattini. Il gruppo sarà guidato dal tecnico Stefano Defendi con la collaborazione di Andrea Rossi. Faranno parte della spedizione gli atleti Ivan Biordi, Paolo Muccioli, Massimo Selva, Filippo Parenti, Stefano Reghini e Jacopo Angelini. La squadra sarà accompagnata dal capo missione Massimo Biordi e dal delegato federale Marco Scarponi.

Agosto intenso per la FederPesca: giovanili e Campionato Method

Oltre alla preparazione per il Mondiale, il mese di agosto ha visto la Federazione impegnata su più fronti. Il Campionato giovanile regionale è arrivato alla quinta e penultima prova, con 32 atleti in gara.

Under 10 : vittorie per Lorenzo Sommaria (Lago Consandolo) e Diego Balloni (Lago Pascoli).

Under 13 : successi di Jacopo Travaglione e Nicolò Sabatini , con podi per i sammarinesi Denis Errante , Samuele Brighi e Marco Pondini .

Under 15: trionfo di Luca Benatti nel settore A, con i biancazzurri Matteo Jeannin e Alessandro Torsani subito dietro. Nel settore B vittoria di Daniele De Paoli, quarto Gabriel Roman e quinto Daniele Clementi.

Il 13 settembre appuntamento decisivo ai laghi Sapaba di Bologna per l’assegnazione dei titoli regionali.

Intensa attività anche per la specialità Method: al lago di Faetano si è disputata la prima prova del Campionato Sammarinese, vinta da Oscar Grandoni, davanti a Giancarlo Fusini e Domenico Rattini.