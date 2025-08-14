San Marino. Pellegrini–Francini trionfano tra le storiche al 52° Circuito dei Campioni

Sul gradino più alto per le vetture storiche si è piazzato Michele Pellegrini con alle note Maria Giovanna Francini a bordo della rossa Lancia Delta 16V. Michele ci racconta questa giornata di gara: “cosa dire, gara battagliata fin dalla prima manche! Siamo partiti con l’obiettivo di fare chilometri in vista del Rally Legend, consapevoli di non avere la macchina al 100%, ma già dopo la prima manche abbiamo capito che potevamo tenere il passo di quelli davanti… e ci abbiamo provato! L’ultima manche l’abbiamo fatta rischiando un po’, ma n’è valsa la pena. In primis complimenti a Nemo per la gara si è creata una bellissima e sana rivalità. Un grazie a Giovanna, che si è fidata a salire con me, a mio babbo Stefano, che come sempre si fa in quattro per mettermi nelle migliori condizioni per correre, alla Titano Motorsport e a tutti gli amici, sia in assistenza che in prova.”

Seconda posizione assoluta storica quella per l’equipaggio formato da Nemo Mazza e Domenico Mularoni, i due si sono divertiti con la Ford Escort RS 2000 MKII ma senza tralasciare il cronometro. “Il circuito è sempre bello – commenta Nemo – ci siamo divertiti, peccato che durante la prima manches abbiamo avuto problemi ai freni e questo ci ha compresso il risultato finale, ma complimenti a Michele Pellegrini che è stato veramente tanto tanto bravo! Grazie a Domenico Mularoni, con cui mi son trovato molto bene in macchina.”

Quarto assoluto sempre per le storiche vediamo Corrado Costa affiancato da suo figlio Andrea, e 24° nella generale con la loro Opel Corsa Gsi e primi di classe.

Gsi. Le parole di Corrado: “ho trovato il tracciato di gara molto bello poi il format del circuito ti permette anche di vedere girare gli altri equipaggi e passare una giornata in compagnia di amici. Io e Andrea abbiamo concluso la gara senza problemi, infatti vorrei ringraziare Silvio dell’officina Tontini che ci ha preparato la vettura al meglio.”

Tanta sfortuna per l’equipaggio Luca Moroni e Simone Gasperoni, purtroppo la “piccoletta” Lara Niva ha fatto i capricci e quindi i due sammarinese si sono potuti divertire solo qualche giro di tutto il circuito, ma quando ha funzionato il divertimento non è mancato.

Ecco le parole di Luca che ci racconta il suo sabato: “week end impegnativo. Ci sono stati problemi e la MT Motor ha lavorato tutta la notte per farmi correre. Con soli 5 km di test siamo partiti per la prima manche in compagnia di un sole cocente e temperature (in macchina) al limite e pare anche la macchina non abbia gradito. Infatti sono arrivati dei problemi alla centralina elettronica (pare per il caldo) questi non ci hanno permesso di concludere la prima manches. Tornati in assistenza si decide di saltare la seconda e tentare, con la sostituzione della centralina, di fare la terza almeno per risolvere il problema. Nulla da fare nonostante gli sforzi non terminiamo neanche la terza manches. Pazienza. Ci abbiamo provato. Alla prossima!”

Samanta Grossi

Addetta Stampa Scuderia San Marino