San Marino, parte BUONENOVE: il primo grande evento di street art nei nove Castelli con il supporto tecnico di Colorificio Sammarinese

La Repubblica di San Marino si trasforma in una galleria a cielo aperto grazie a BUONENOVE, il primo evento diffuso di arte urbana dedicato ai suoi nove Castelli. Nove artisti di fama nazionale e internazionale sono chiamati a realizzare, da giugno a settembre 2025, opere site-specific che abbelliranno muri e superfici urbane, restituendo alla comunità spazi pubblici rigenerati e arricchiti da nuovi messaggi.

Colorificio Sammarinese Spa è partner tecnico ufficiale di BUONENOVE, fornendo vernici ad alte prestazioni del brand RIVAL, che garantiscono la qualità, la durabilità e l’efficacia cromatica degli interventi artistici. L’azienda sammarinese, da anni impegnata nel sostegno a progetti di rigenerazione urbana e sociale, mette a disposizione la sua esperienza nel campo della colorimetria e dei prodotti vernicianti per edilizia, industria e motorsport.

Un esempio emblematico dell’effetto positivo del colore è rappresentato dall’opera murale “Spectrum Vitae: Successivo/Complementare” dello street artist Basik, realizzata sulla facciata dello stabilimento di Colorificio Sammarinese a Falciano, simbolo di come l’arte possa qualificare edifici e trasmettere bellezza sul territorio.

I primi quattro murales inaugurati nei Castelli di Montegiardino, Serravalle, Fiorentino e Acquaviva sono già visibili:

A Montegiardino, Marco Goran Romano ha dipinto un ritratto narrativo e sintetico della Repubblica e dei suoi valori, sul retro del Teatro comunale.

A Serravalle, l’artista riminese MozOne ha realizzato un murale ironico e fumettistico che ricorda il Trenino Azzurro, storico simbolo locale, sulla parete posteriore della Scuola Media in via Pietro Bembo.

A Fiorentino, Skan ha celebrato il valore della comunità e del tempo, dipingendo il volto umano su più piani prospettici al Centro Sociale di via La Rena, evocando la memoria collettiva con la tradizionale “bardunfula” sarda.

Ad Acquaviva, il calligrafo Luca Barcellona ha creato “Il segno e la città | BUONENOVE”, uno skyline di non-luoghi sulla parete esterna dell’ex Centrale del Latte.

BUONENOVE, ideato da Davide Pagliardini, visual & motion designer sammarinese, si propone come progetto di rigenerazione urbana che fonde arte contemporanea e identità locale, creando un dialogo tra creatività e memoria collettiva.

Le prossime tappe vedranno la realizzazione di opere da parte di Basik (Chiesanuova), Reoh (Faetano), Davide Pagliardini (Domagnano), EricsonE (Borgo Maggiore) e Erica Il Cane (Città di San Marino), da giugno fino a fine settembre.

In parallelo, durante tutto il mese di agosto sarà visitabile una mostra collettiva presso la galleria della Cassa di Risparmio di San Marino nel centro storico, con materiali e approfondimenti dedicati agli artisti e al progetto.

Il progetto gode del patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l’Informazione e l’Expo, della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della collaborazione dell’Ufficio del Turismo. Tra i partner tecnici figurano Colorificio Sammarinese, Astrofat, Dolly Noire, Cassa di Risparmio di San Marino e Zetafonts.

BUONENOVE rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio urbano e culturale della Repubblica, confermando come l’arte urbana possa essere strumento di rigenerazione sociale e bellezza condivisa.