San Marino Outlet, torna “Back to Office” e il Kid’s Drive In: shopping, moda e cinema sotto le stelle il 1° settembre

Lunedì 1° settembre 2025, San Marino Outlet propone una serata all’insegna di shopping, moda e divertimento per tutta la famiglia. Dopo il successo dell’evento “The Night is on Fire”, che ha richiamato migliaia di visitatori nonostante la pioggia, il centro commerciale ospiterà un doppio appuntamento: la sfilata “Back to Office” e il Kid’s Drive In, il cinema sotto le stelle per i più piccoli.

Moda e promozioni con “Back to Office”

Dalle 18:30, prenderà il via la sfilata di moda “Back to Office”, firmata Twinset e Luxury Zone, con diciotto look dedicati ai nuovi trend di stagione per il rientro in ufficio. La serata unirà moda, musica e gusto, con negozi aperti fino alle 21:00 e servizi di ristorazione attivi fino alle 23:00.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione del pass sul sito www.sanmarinooutlet.com