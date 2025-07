San Marino. Osla completa il Consiglio Direttivo. Il Presidente Tontini sulla riforma Igr: “Attenzione ad alzare le tasse, serve nuova economia”

L’assemblea di OSLA, che si è tenuta ieri sera, ha provveduto ad approvare il Bilancio di esercizio 2024, a prendere atto delle dimissioni di alcuni membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, e ad eleggere i nuovi membri.

Al termine delle operazioni sono stati eletti nel Direttivo: Daniele Bacciocchi di Finiture Edili Titano Srl; Irish De Biagi, commercialista; Danilo Forcellini del Bar Giulietti Srl; Franck Pierre Gardrat di Procosil Srl; Matteo Selva della Cooperativa Trasforma.

Sandy Concetta Stefanelli, ragioniere commercialista, ha invece assunto l’incarico di Sindaco Unico.

“Ora il Direttivo è al completo – commenta il Presidente Luigi Tontini – anzi, abbiamo aggiunto un membro in più. I componenti sono 14 e rappresentano una varietà di settori economici.

L’obiettivo è promuovere trasparenza, inclusione e dialogo costante con le Istituzioni e con gli associati. È nostra intenzione intensificare il coinvolgimento degli associati nelle attività dell’Associazione.”

L’assemblea è stata l’occasione anche per parlare dell’annunciata riforma fiscale. “Occorre stare molto attenti prima di aumentare le tasse – aggiunge il Presidente – sia sulle aziende sia sui lavoratori, perché in entrambi i casi ci sono conseguenze sul tessuto economico. Purtroppo questa è sempre la strada più facile da percorrere per avere nuovi introiti ma nel medio lungo periodo non porta vantaggi. Tanto più che stiamo attraversando un momento delicato per la nostra economia. Occorre, invece, sforzarsi per creare nuovi posti di lavoro e incentivare l’apertura di aziende.”

OSLA