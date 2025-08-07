San Marino, opportunità di lavoro nel settore metalmeccanico. Minimal Group cerca nuove risorse: un mulettista e un operatore macchine da taglio laser

Nuove opportunità occupazionali nella Repubblica di San Marino: un’azienda specializzata nella lavorazione della lamiera, con sede sul territorio, è alla ricerca di una o due nuove risorse, anche alla prima esperienza, da inserire nel proprio organico.

Le figure ricercate riguardano due ruoli distinti:

Preparatore ordini / Mulettista: la mansione prevede attività di carico e scarico merci, movimentazione materiali, gestione del magazzino e delle consegne. Operatore addetto alle macchine da taglio laser e/o plasma: tra le responsabilità, l’utilizzo di macchine per il taglio delle lamiere, la loro movimentazione e il controllo qualità del prodotto finito.

I requisiti principali includono:

Attitudine al lavoro manuale

Puntualità

Serietà

Sono inoltre considerate competenze preferenziali – ma non obbligatorie – la lettura del disegno tecnico, il possesso del patentino per il muletto, così come eventuali abilitazioni all’uso di carroponte e gru a bandiera.

L’orario di lavoro si sviluppa dal lunedì al venerdì, con turni dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30. È prevista occasionalmente attività su turni, ma non è previsto lavoro notturno.

Chi fosse interessato può inviare candidatura e curriculum vitae all’indirizzo email: info@minimalgroupsrl.com.