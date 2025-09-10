San Marino. Nuova ondata di multe dall’Italia, lo Sportello Consumatori a disposizione dei cittadini

L’Associazione Sportello Consumatori è stata contattata per segnalare l’arrivo di una nuova ondata di multe provenienti dall’Italia. Già in passato molti cittadini si erano rivolti allo Sportello Consumatori per porre il problema delle multe arrivate dall’Italia; accadeva sistematicamente che verbali per infrazioni al Codice della strada avvenute in Italia venivano notificate ai cittadini residenti a San Marino dopo un periodo di tempo eccessivo rispetto alla data dell’infrazione. Anche all’epoca lo Sportello aveva posto la problematica alle istituzioni e organismi preposti con la richiesta di interventi urgenti e risolutivi. In questa nuova ondata, le multe stanno arrivando con modalità di trasmissione ai cittadini non conformi agli accordi bilaterali. Lo Sportello è a disposizione di tutti i cittadini che volessero sottoporre la problematica, e rinnova il proprio impegno per affrontare la questione con le stesse autorità preposte. Si può contattare lo Sportello Consumatori tutti i giorni al n. 0549 962064, e all’indirizzo mail sportello.consumatori@csdl.sm. L’Ufficio legale dello Sportello è aperto al pubblico, su appuntamento, tutti i mercoledì non festivi della 15.30 alle 18.00.

