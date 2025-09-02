    • San Marino. Nazionale: 26 convocati in vista di Bosnia ed Erzegovina e Malta

    Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le convocazioni per ventisei giocatori in vista del doppio impegno con Bosnia ed Erzegovina e Malta. Il primo incontro, valido per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, è programmato per sabato 6 settembre al San Marino Stadium (ore 20:45), mentre l’amichevole internazionale con la selezione maltese si disputerà in trasferta tre giorni più tardi (Ta’ Qali Stadium, 9 settembre – ore 21:00).

    Di seguito i giocatori chiamati da Cevoli, che in questi giorni scioglierà i nodi relativi alle convocazioni ufficiali per l’importante impegno di sabato:

    GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB
    AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 Pietracuta
    BERARDI Filippo Attaccante 18/05/1997 Tre Penne
    CAPICCHIONI Gabriel Attaccante 12/05/2006 Virtus
    CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 Pietracuta
    CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 Pietracuta
    COLOMBO Edoardo Portiere 24/01/2001 Gzira United
    CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 Pietracuta
    FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 San Marino Calcio
    GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 Pietracuta
    GIOCONDI Simone Centrocampista 28/04/2002 Pietracuta
    GOLINUCCI Alessandro Centrocampista 10/10/1994 Virtu
    MATTEONI Giacomo Difensore 11/04/2002 Pietracuta
    MELONI Cristian Centrocampista 12/03/2008 San Marino Academy
    MULARONI Marcello Centrocampista 08/09/1998 Cosmos
    NANNI Nicola Attaccante 02/05/2000 Arzignano Valchiampo
    PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 Pietracuta
    RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 Imolese
    ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 Tropical Coriano
    SALICIONI Fausto Marino Attaccante 20/01/2006 Virtus Entella
    SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 Pietracuta
    TOSI Alessandro Difensore 28/04/2001 San Marino Calcio
    VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 Pietracuta
    VALLI CASADEI Matteo Centrocampista 01/06/2005 Pietracuta
    VITAIOLI Matteo Attaccante 27/10/1989 La Fiorita
    ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 Pietracuta
    ZAVOLI Matteo Portiere 06/07/1996 La Fiorita

