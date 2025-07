San Marino, nasce la “Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021”: avviato l’iter di costituzione

Dopo l’incontro con i vertici dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) e l’approvazione della delibera per il rimborso di 150 euro agli assistiti affetti da fibromialgia, il gruppo Fibromialgici Sammarinesi ha annunciato l’avvio dell’iter per costituirsi ufficialmente in associazione.

La nuova realtà si chiamerà Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021, come comunicato oggi, giovedì 17 luglio, dalla presidente Gloria Menghi. Il numero “2021” incluso nel nome fa riferimento a un momento significativo per il gruppo: l’Istanza d’Arengo presentata il 3 ottobre 2021, con la quale si chiedeva il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica.

A seguito di quella istanza, il 24 gennaio 2024 è stata approvata la Legge n. 10, intitolata “Norme a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia”, che ha rappresentato un traguardo importante per chi soffre di questa patologia. La legge ha infatti riconosciuto ufficialmente la fibromialgia, ponendo San Marino tra i primi Paesi a farlo.

Nel comunicato stampa, Gloria Menghi ha sottolineato con chiarezza: “Ogni altra iniziativa eventualmente messa in campo da soggetti terzi non è a noi né collegata né riconducibile”, prendendo così le distanze da eventuali attività parallele non coordinate con il gruppo promotore della nuova associazione.

Con la costituzione dell’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021, i promotori intendono proseguire il percorso di rappresentanza, tutela e sostegno a favore di chi vive quotidianamente le difficoltà legate alla fibromialgia.