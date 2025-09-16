San Marino. Movimento Rete: “A questo gioco noi non ci prestiamo, basta circo propagandistico di destra sul cadavere di Kirk!”

All’apertura del comma comunicazioni della seduta consiliare in corso, su proposta di un consigliere di destra, il Consiglio Grande e Generale ha osservato un minuto di silenzio per l’omicidio di Charles Kirk, noto influencer e beniamino dell’estrema destra americana.

Il nostro gruppo consiliare non ha aderito alla richiesta del collega e i nostri consiglieri, pertanto, sono rimasti seduti durante il momento di raccoglimento.

Questa scelta non voleva manifestare distanza dalla figura o dalle idee propugnate da Charles Kirk, distanza che pure è siderale.

In primo luogo, non ci siamo alzati per manifestare un senso di indipendenza e autonomia, anche culturale, dagli Stati Uniti d’America e dalle loro vicende: noi siamo sammarinesi ed europei e, in quanto tali, riteniamo che il nostro Parlamento non dovrebbe occuparsi di questioni relative alla politica interna degli USA.

In secondo luogo, non ci siamo alzati perché non vogliamo alimentare il circo propagandistico che la destra internazionale sta montando sul cadavere ancora caldo di quell’influencer.

Noi non gioiamo per la morte di Kirk e ripudiamo radicalmente il ricorso all’assassinio come strumento di lotta politica, ma facciamo notare che tale episodio si colloca in un contesto in cui, nei primi sei mesi di quest’anno, negli USA sono stati contati oltre 180 episodi di violenza politica.

L’omicidio di Kirk avviene poco più di due mesi dopo quello della speaker democratica Melissa Hortman e del marito, per mano di un fanatico di destra: pochi a San Marino ne hanno sentito

parlare, perché in quell’occasione (come in tutte le altre) non si è accesa in moto l’enorme macchina propagandistica internazionale che vediamo all’opera oggi.

Di più: ogni anno, in parecchi Paesi del Sud America sono innumerevoli gli omicidi politici dei rappresentanti sindacali e dei partiti popolari che lottano contro i latifondisti e i narcotrafficanti (e non contro gli immigrati, i neri o gli omosessuali, come faceva Kirk). Ebbene, perché la destra sammarinese non chiede un minuto, o forse una settimana, di raccoglimento? Perché non ha chiesto

un minuto di raccoglimento per la Hortman e il marito? Perché non chiede un minuto di silenzio ogni volta che, nel mondo, qualcuno muore per le sue idee politiche?

La risposta è semplice: perché non conviene alla propaganda reazionaria, alla quale fa invece gioco continuare a soffiare sul cadavere di Kirk per accrescere consenso con il vittimismo e, perché no, per giustificare ritorsioni repressive contro i lavoratori o i partiti di sinistra.

A questo gioco noi non ci prestiamo.

Comunicato Stampa – Movimento Rete