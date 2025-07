San Marino, Michela Pelliccioni vuole l’Accordo di Associazione e lascia Domani Motus Liberi: sarà indipendente di opposizione

Scossone nel Consiglio Grande e Generale: Michela Pelliccioni ha lasciato Domani Motus Liberi e proseguirà il proprio mandato come consigliera indipendente di opposizione. La decisione è stata formalizzata questa mattina con la consegna di una lettera ufficiale alla Reggenza.

All’origine della rottura, la distanza ormai incolmabile con la linea del partito sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Pelliccioni ha spiegato che l’approccio adottato da DML su un tema così cruciale non corrisponde più ai suoi valori né alla visione che ha del futuro del Paese.

Non si tratta però di un passo indietro dalla politica, bensì di una nuova fase. La consigliera ha scelto di posizionarsi all’opposizione senza aderire ad alcuna forza politica o lista, almeno per il momento. Secondo la sua lettura, l’attuale congiuntura richiede più visione, equilibrio e impegno per l’interesse generale, piuttosto che dinamiche da campagna elettorale.

L’uscita di Pelliccioni da uno dei partiti più attivi nella maggioranza apre ora nuovi scenari all’interno del Consiglio e potrebbe incidere sul già delicato equilibrio politico, soprattutto in vista delle prossime tappe del negoziato europeo.