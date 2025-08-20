San Marino, mercoledì 20 agosto chiusura temporanea del piano -1 del parcheggio dell’Ospedale

Il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale di Stato (P4), situato sotto l’istituto di credito, resterà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 20 agosto. La misura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e la sostituzione dei corpi illuminanti, intervento già effettuato la scorsa settimana nel piano sottostante.
Per garantire la sicurezza durante i lavori, l’area sarà transennata a partire dalle 22:00 di martedì 19 agosto.
La cittadinanza è invitata a utilizzare gli altri parcheggi disponibili nei pressi dell’Ospedale di Stato, in particolare il parcheggio multipiano di via La Toscana, per evitare disagi.