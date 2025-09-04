San Marino, martedì 9 settembre nuova seduta della Commissione per le Riforme Istituzionali

Torna a riunirsi martedì 9 settembre 2025 la Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali, istituita con la Legge Qualificata n.1 del 30 gennaio 2025. La convocazione, firmata dai presidenti Filippo Tamagnini e Nicola Renzi, prevede una seduta pubblica articolata in due sessioni: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00, nella cornice del Palazzo Pubblico.

L’ordine del giorno si aprirà con le comunicazioni, per poi affrontare la discussione generale sulle modalità di audizione. A seguire, saranno ascoltati tre professionisti del foro sammarinese: l’avvocato Giovanna Crescentini, l’avvocato Alvaro Selva e l’avvocato Luigi Lonfernini.

La seconda parte della giornata sarà invece dedicata al confronto e alle valutazioni sul contenuto del riferimento che la Commissione presenterà al Consiglio Grande e Generale, in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge Qualificata n.1/2025. La seduta si concluderà con l’esame delle varie ed eventuali.

Alla Commissione prendono parte, oltre ai presidenti Tamagnini e Renzi, i consiglieri: Ilaria Bacciocchi, Iro Belluzzi, Gian Nicola Berti, Maria Luisa Berti, Enrico Carattoni, Manuel Ciavatta, Paolo Crescentini, Mirko Dolcini, Luca Lazzari, Giuseppe Maria Morganti, Francesco Mussoni, Fabio Righi, Emanuele Santi, Maria Katia Savoretti, Massimo Andrea Ugolini, Gian Carlo Venturini, Guerrino Zanotti e Gian Matteo Zeppa.