San Marino, martedì 16 settembre seduta pubblica della Commissione Consiliare per le Riforme Istituzionali

Si terrà martedì 16 settembre 2025 dalle ore 8.30 alle ore 13, presso il Palazzo Pubblico, la prossima seduta della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali, convocata oggi, giovedì 11 settembre, dai presidenti Filippo Tamagnini e Nicola Renzi.

L’appuntamento sarà a seduta pubblica e affronterà un ordine del giorno serrato che si aprirà con le consuete comunicazioni. Seguiranno le audizioni del Dott. Cristoforo Buscarini e dell’Avv. Alberto Selva, previste non oltre le ore 9.00, momento ritenuto di particolare rilievo nell’ambito del percorso di confronto e approfondimento sulle prospettive di riforma. La mattinata si concluderà con la sezione “varie ed eventuali”.

Alla sessione prenderanno parte i consiglieri membri della Commissione: Ilaria Bacciocchi, Iro Belluzzi, Gian Nicola Berti, Maria Luisa Berti, Enrico Carattoni, Manuel Ciavatta, Paolo Crescentini, Mirko Dolcini, Luca Lazzari, Giuseppe Maria Morganti, Francesco Mussoni, Fabio Righi, Emanuele Santi, Maria Katia Savoretti, Massimo Andrea Ugolini, Gian Carlo Venturini, Guerrino Zanotti e Gian Matteo Zeppa.

La Commissione, istituita con la Legge Qualificata n.1 del 30 gennaio 2025, rappresenta uno dei principali tavoli di lavoro del Consiglio Grande e Generale per lo sviluppo delle riforme istituzionali, tema centrale per il rafforzamento della struttura democratica e operativa del Paese.

Con l’appuntamento di martedì, il percorso di confronto entra dunque in una fase concreta che vedrà voci qualificate arricchire il dibattito pubblico su scenari e prospettive del sistema istituzionale sammarinese.