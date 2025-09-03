San Marino. L’Under 21 si tuffa nel primo dittico europeo: l’esordio è in casa della Finlandia

La Nazionale Under 21 riparte per un nuovo ciclo europeo, quello delle qualificazioni che condurranno ad Albania-Serbia 2027. Il primo impegno è esterno: nel pomeriggio di ieri la delegazione biancoazzurra è atterrata ad Helsinki, da cui subito si è spostata in direzione Turku, la città che domani, alle 16:00 italiane, ospiterà Finlandia – San Marino. Il ricambio generazionale è una condizione connaturata alle Nazionali giovanili, Under 21 compresa. Anche per questo, tra i convocati di Matteo Cecchetti, figura una nutritissima percentuale di giocatori che domani potrebbero fare l’esordio ufficiale. Assieme a loro, una buona rappresentanza della “vecchia guardia”, vale a dire coloro che, coinvolti giovanissimi nel precedenti cicli, sono oggi chiamati a fare da traino ad un gruppo che, non da adesso, intende fare della freschezza e dell’entusiasmo i proprio punti forti. Ciò che non è cambiato è la guida tecnica, sempre affidata a Matteo Cecchetti: “L’emozione per questo nuovo esordio c’è e si percepisce anche tra i ragazzi. – fa sapere il CT – Stanno affrontando questa trasferta con tanta concentrazione e voglia di fare bene. Finora abbiamo lavorato in maniera egregia: non mi riferisco tanto all’ultimissimo periodo, nel quale ci siamo potuti incontrare solo una volta, ma alle settimane che hanno preceduto le varie preparazioni con i club. Le due amichevoli di giugno contro Malta, ad esempio, ci hanno dato ottime risposte. Sappiamo di avere un gruppo giovane, ma è stata una scelta mirata. I ragazzi che sono con me hanno dimostrato di avere le caratteristiche mentali giuste per affrontare questo tipo di partite. Siamo tutti quanti ambiziosi. Mi auguro che questo sia un biennio prolifico almeno quanto quelli scorsi in termini di crescita dei ragazzi. Tanti elementi che hanno fatto parte dell’Under 21 hanno dato poi grandi contributi in Nazionale maggiore e vogliamo che questo trend continui. Oltre a ciò, inseguiamo risultati positivi anche sul campo. Sappiamo che è difficile, ma ci proveremo fino in fondo. Ai ragazzi ho chiesto soprattutto una cosa: coraggio. Voglio vedere in campo dei giocatori che guardano in faccia i loro avversari e li mettono in difficoltà in tutti i modi, sfruttando le occasioni che loro ci concederanno o che saremo bravi noi a conquistarci. “

Questo pomeriggio l’Allenamento Ufficiale presso il Veritas Stadion, l’impianto dove domani si svolgerà l’incontro tra i padroni di casa ed i giovani Titani. Questi ultimi chiuderanno il primo dittico ospitando, martedì 9 settembre, la Romania. Di seguito i convocati di Matteo Cecchetti per la trasferta finlandese:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB CASADEI JACOPO Portiere 23/11/2007 A.S.D. URBANIA CALCIO BORASCO FABIO Portiere 18/09/2005 SAN MARINO ACADEMY CONTI ACHILLE Portiere 01/04/2008 SAN MARINO ACADEMY RIGGIONI BARTOLOMEO Difensore 03/07/2004 URBINO CALCIO 1921 ZAFFERANI RICCARDO Difensore 22/05/2006 F.C. CASTENASO A.S.D. ZAVOLI DIEGO Difensore 15/05/2004 SAN MARINO ACADEMY CIACCI MATTIA Difensore 30/12/2005 SAN MARINO ACEDEMY VALENTINI FILIPPO Difensore 08/04/2006 DOMAGNANO F.C. GASPERONI SIMONE Difensore 31/10/2005 SAN MARINO ACADEMY CHIARUZZI NICOLO’ Centrocampista 28/10/2005 CIVITANOVESE CALCIO 1919 ARLOTTI LEONE Centrocampista 21/06/2008 RAVENNA F.C. RENZI PIETRO Centrocampista 20/05/2005 SAN MARINO ACEDEMY MOLINARI GIACOMO Centrocampista 20/03/2005 SAN MARINO ACADEMY BUGLI GIULIO MARIA Centrocampista 02/02/2007 SAN MARINO ACADEMY CASADEI MARCO Centrocampista 24/07/2006 SAN MARINO ACADEMY CERVELLINI TOMMY Centrocampista 04/08/2006 SAN MARINO ACADEMY TAMAGNINI SIMONE Centrocampista 17/01/2008 SAN MARINO ACADEMY GASPERONI MARCO Attaccante 16/05/2004 SAN MARINO ACADEMY PROTTI NICHOLAS Attaccante 24/07/2007 SAN MARINO ACADEMY GRANDONI GIACOMO Attaccante 22/01/2008 SAN MARINO ACADEMY CANAREZZA LORENZO Attaccante 13/03/2008 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa