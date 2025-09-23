San Marino, lavori di asfaltatura ad Acquaviva: chiusa Via del Mercurio fino a domani

Sarà necessario ancora un giorno di pazienza per residenti e automobilisti di Acquaviva. Come disposto dall’Ordinanza n. 234/2025 della Segreteria di Stato agli Affari Interni, è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale Via del Mercurio, nel tratto compreso tra Via Giovanni Guiduccio e Strada del Colombaro, per consentire i lavori di asfaltatura programmati dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

La chiusura è scattata ieri, lunedì 22 settembre, alle ore 8.00 e resterà in vigore fino alle ore 18.00 di domani, mercoledì 24 settembre. Durante questo periodo, vige anche il divieto di sosta.

Nell’ordinanza si precisa che i percorsi alternativi sono stati predisposti e saranno debitamente segnalati dagli addetti, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i cittadini.

Il Segretario di Stato agli Affari Interni, Andrea Belluzzi, firmatario del provvedimento, conferma la necessità di tali lavori per il miglioramento delle infrastrutture viarie locali, invitando la cittadinanza alla collaborazione e al rispetto delle disposizioni in vigore.

Una piccola parentesi di limitazioni alla circolazione che, seppur con qualche inevitabile disagio, consentirà di riconsegnare al Castello di Acquaviva una strada rinnovata, più sicura e funzionale.