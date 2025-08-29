San Marino. Lahti Historic Rally: stupenda esperienza per la Titano Motorsport

Un sogno che si è avverato, per Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli, quello di partecipare al famosissimo Lahti Historic Rally.

Trasferta davvero impegnativa per il duo sammarinese, sia nel pre gara, con l’organizzazione della spedizione della vettura e sia durante la manifestazione, ma tutto gestito al meglio grazie anche agli amici del Team Bassano i quali hanno dato un grande contribuito alla realizzazione di tutto ciò.

Obiettivo centrato quello di Bruno e Mirco, in terra finlandese, infatti avevano dichiarato di voler strappare qualche applauso agli appassionati locali e così è stato anzi anche qualcosa in più.

Si sono piazzati ben 8° assoluti, terzi di classe 3B e quarti di classe 3, per essere la loro prima apparizione su queste strada è un meraviglioso risultato.

Sentiamo Bruno che ci racconta le sue emozioni a bordo della bellissima Ford Escort RS: “per il gentleman driver che sono io questo tipo di trasferta richiede tanta energia fisica oltre a quella economica, per la preparazione prima, durante e dopo la gara. Ma tutto questo ne vale la pena quando ti ritrovi là in mezzo a paesaggi mozzafiato e strade velocissime, per le quali devi rivedere anche un po’ il metodo delle tue note per adattarti a quel fondo. Quando poi vedi che dopo le prime ps, i risultati arrivano e gli spettatori ti leggo tra i primi i in classifica, da che prima non ti consideravano a che poi a fine della speciale si vengono a complimentare, queste sono grandissime soddisfazioni personali ed infondo era anche il mio obiettivo di far divertire là in Finlandia. Faccio i miei complimenti a Mirco che ringrazio per la sua disponibilità, perché ha ricoperto il suo ruolo egregiamente in tutte le situazioni e non è scontato in una gara così complessa. Ringrazio immensamente il Team Bassano con il quale ci siamo trovati benissimo per l’organizzazione di tutto ma anche della compagnia in campo gara, gente semplice come noi della Titano Motorsport che ci viviamo il rally ancora con grande leggerezza e passione. Un grazie ancora più speciale va a Maurizio Colonna dei Power Brothers con la collaborazione di Paolo Toccaceli detto per gli amici Gino, senza i quali non saremmo arrivati infondo, hanno risolto con grande professionalità qualche piccolo inconveniente sulla vettura, perché altrimenti ci si annoia se fosse filato tutto liscio – Bruno ride – Grazie anche ai finlandesi che ci hanno fatto sentire a casa, tutto meraviglioso. E grazie alla nostra addetta stampa Samanta che cerca sempre di raccontarvi le nostre avventure.”

Ovviamente in macchina si è sempre in due, quindi ora passiamo la parola al sedile di destra con il commento di Mirco Gabrielli: “la mia 180° volta sul sedile di destra è stata una delle gare più emozionanti della mia carriera. Per me è stato un sogno poter correre nella terra dei mille laghi. Non è stato semplice adattarsi alle strade e alle velocità finlandesi ma con Bruno abbiamo fatto un buon lavoro e nonostante qualche problema tecnico tamponato in assistenza Maurizio, Gino e gli amici del Team Bassano siamo riusciti a concludere la gara divertendoci e facendo divertire. I complimenti degli avversari finlandesi e del pubblico ci hanno reso ancor più felici del nostro ottavo posto assoluto e terzo di classe. Peccato per l’acquazzone sulle due ultime speciali che ci ha rallentato, ma è andata benissimo così, abbiamo gestito e portato a casa comunque un bel risultato. Un grande ringraziamento a Bruno per essersi fidato di me per questa trasferta, a Gino e Maurizio per l’assistenza, a tutto il team Bassano per la logistica e l’aiuto durante la gara ma soprattutto per la bellissima compagnia… credo che questa Finlandia mi rimarrà nel cuore per un gran bel po.”

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi