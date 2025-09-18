San Marino. La tua voce per Gaza. Presidio di Piazza, lunedì 22 settembre 2025, ore 18:00, sul Pianello (Piazza della Libertà)

Il Collettivo San Marino per la Palestina invita tutta la cittadinanza a partecipare ad un presidio pacifico, per manifestare la solidarietà della comunità sammarinese alla popolazione di Gaza, che negli ultimi giorni sta subendo l’ennesima escalation di violenza da parte dell’esercito di occupazione sionista.

Il presidio sarà anche un momento per dimostrare la nostra vicinanza alla Global Sumud Flotilla, che in questi giorni sta navigando verso Gaza, nel tentativo di rompere il blocco a cui è ingiustamente sottoposta.

L’appuntamento è nel luogo più rappresentativo della Repubblica, ovvero Piazza della Libertà, lunedì 22 settembre alle ore 18:00.

Durante il presidio ci sarà la possibilità di intervenire liberamente al microfono per condividere pensieri, letture e poesie e chi lo desidera potrà portare cartelloni ed immagini, in modo da costruire una riflessione collettiva su quello che sta accadendo.

Tutti i bambini che volessero farlo potranno portare una lettera o un disegno per i bambini di Gaza. Grazie alla collaborazione con l’ONG Educaid questi pensieri verranno recapitati direttamente nella Striscia.

Ci vediamo in Piazza!

Collettivo San Marino per la Palestina