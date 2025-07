San Marino, la Titano Motorsport al via del 10° San Marino Rally Historic con cinque equipaggi

La Titano Motorsport si prepara a essere protagonista nella gara di casa, il 10° San Marino Rally Historic, che si disputerà sabato 12 e domenica 13 luglio. Saranno ben cinque gli equipaggi della scuderia sammarinese a prendere parte alla competizione, che si svolgerà su un percorso ridotto rispetto al rally moderno, come previsto dal regolamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS).

In testa alle due ruote motrici, dopo i primi tre appuntamenti stagionali, si trovano Nemo Mazza e Riccardo Biordi, con 74 punti già conquistati. “Il nostro obiettivo sarà come sempre divertirci, senza però togliere la concentrazione sul cronometro”, fanno sapere i due portacolori della Titano Motorsport.

Non mancheranno all’appello Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli, che porteranno in gara la “piccolina” della scuderia, una Ford Escort bianca gruppo II. Il pubblico a bordo strada potrà apprezzare i loro spettacolari traversi, che promettono grande spettacolo.

Per le quattro ruote motrici sarà al via l’equipaggio formato da padre e figlio, Stefano e Michele Pellegrini, su una Lancia Delta 16v. Attualmente occupano la quarta posizione in classifica generale, con l’obiettivo di guadagnare punti importanti in ottica campionato.

A completare la pattuglia Titano Motorsport, due equipaggi si sfideranno a bordo della stessa vettura, un’Opel Corsa A GSi. Il primo è composto da Corrado Costa e Domenico Mularoni, una coppia affiatata con anni di esperienza alle spalle. Il secondo equipaggio, già visto nelle prime due gare della stagione, è formato da Marco Fantini e Lorenzo Ercolani.

Il percorso del San Marino Rally Historic prevede 59,17 km cronometrati, articolati in due giornate. Sabato 12 luglio andranno in scena due passaggi sulla prova speciale “Terra di San Marino” (8,19 km). Domenica 13 luglio toccherà invece alle prove “Pieve di Cagna” (7,49 km, da ripetere due volte) e “Piandimeleto Lunano” (9,27 km, da percorrere tre volte). L’arrivo finale è previsto alle ore 17:05 nel centro storico di San Marino, alla Porta San Francesco, poco prima della conclusione del rally moderno.

“Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nostri partecipanti”, conclude Samanta Grossi, addetta stampa della Titano Motorsport.