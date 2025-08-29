San Marino, la Segreteria di Stato al Turismo ringrazia il team di San Marino Expo per l’impegno a Expo 2025 in Giappone

La Segreteria di Stato per il Turismo ha espresso il proprio ringraziamento al Commissario Generale di San Marino Expo e al suo team per l’impegno profuso durante la partecipazione di San Marino all’Expo 2025 di Osaka e Kansai, in Giappone.

L’evento, uno dei più grandi palcoscenici mondiali per la promozione dei Paesi, ha permesso a San Marino di presentarsi a livello internazionale, valorizzando il proprio patrimonio culturale, turistico ed economico davanti a visitatori e delegazioni da tutto il mondo.

La Segreteria sottolinea il grande lavoro organizzativo e la dedizione del team sammarinese, elementi che hanno contribuito a rafforzare la presenza del Titano sulla scena globale e a consolidare relazioni internazionali strategiche nel settore turistico.

Il Video delle dichiarazoni del Commissario Generale di San Marino Expo, Filippo Francini