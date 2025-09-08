San Marino, la giovane Evelyn Quercia incanta al Trofeo Nazionale: talento e determinazione per una promessa del pattinaggio artistico

Ieri, domenica 7 settembre, si è chiuso il Trofeo Nazionale di Categoria Esordienti e Allievi, e tra le protagoniste più applaudite è emersa la sammarinese Evelyn Quercia, che ha saputo distinguersi per grinta, tecnica e maturità agonistica non comuni alla sua giovane età.

La pattinatrice biancazzurra ha interpretato il suo disco di gara con grande precisione, regalando al pubblico una prestazione intensa e coraggiosa. L’unico momento di incertezza è arrivato nella prima trottola, quando il cambio piede non le riusciva nel passaggio in esterno. Ma Evelyn ha dimostrato subito carattere, ritrovando la concentrazione e completando con successo tutte le altre difficoltà.

Il ritardo iniziale ha penalizzato solo l’ultima trottola – un esercizio definito “fenomenale” dagli spettatori – che purtroppo non è stato conteggiato in classifica. Ma il percorso resta straordinariamente positivo.

A raccontarlo è la sua allenatrice Erica Borgagni, che ha espresso profonda soddisfazione: “Sono molto contenta del lavoro svolto, a prescindere dal risultato.” Borgagni ha inoltre sottolineato: “Il livello tecnico di tutte le atlete in gara era altissimo, ma Evelyn nell’ultimo anno ha fatto progressi enormi, confermandosi tra le più promettenti della sua categoria.”

Il futuro della giovane promessa è già proiettato a nuove sfide. Con il passaggio di categoria previsto per il prossimo anno, Evelyn e la sua allenatrice dovranno decidere se proseguire nei circuiti regionali o entrare ufficialmente nelle competizioni federali. Una scelta che segnerà una tappa cruciale nel suo percorso sportivo.

“Ci sono ancora tanti esercizi da imparare – conclude Borgagni – ma siamo fiduciosi che, con uno spazio di allenamento adeguato, Evelyn potrà aumentare velocità e sicurezza, continuando la sua crescita tecnica.”

La giovane atleta sammarinese ha dunque confermato di avere non soltanto talento, ma anche una forza interiore che le permette di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita. Evelyn Quercia, con la sua determinazione e il supporto della San Marino Federation Skating, si candida a diventare una stella sempre più luminosa del pattinaggio artistico.