San Marino. La Fiorita: il direttore sportivo Di Giuli tra mercato e prime sensazioni

Archiviata la sosta per gli impegni internazionali, La Fiorita tornerà in campo nell’anticipo della seconda giornata di campionato contro la San Marino Academy (ore 21:00, campo di Montecchio). In assenza di impegni ufficiali la squadra ha lavorato sul campo per continuare ad affinare preparazione e sintonia, mentre il direttore sportivo Di Giuli, arrivato in estate, ha piazzato l’ultimo colpo per ultimare la rosa.

Direttore, come sono stati questi primi mesi a La Fiorita dopo la lunga esperienza al Tre Penne?

“Il cambio è arrivato in modo abbastanza inaspettato e inizialmente mi ha un po’ spiazzato. Detto questo, ci tengo a ringraziare sinceramente il Tre Penne per tutto quello che mi ha dato e per il percorso di crescita personale e professionale che mi ha permesso di fare in tutti questi anni. Ora si apre una nuova fase della mia carriera, e sono felice che sia con La Fiorita: una società che mi ha accolto con grande fiducia, facendomi sentire a casa fin dal primo giorno. Ho trovato un ambiente ricco di passione e professionalità, e questo mi dà grande entusiasmo”.

Che valutazione può dare del mercato estivo appena concluso?

“È stato un mercato piuttosto semplice per quanto riguarda i rinnovi: ho trovato un gruppo molto motivato a proseguire insieme e questo ha facilitato notevolmente il lavoro. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, sono molto soddisfatto: credo che siamo intervenuti in maniera mirata, andando a rinforzare i reparti giusti con profili che rispecchiano le esigenze del mister e della squadra.

La rescissione con Drudi ha portato a un’ultima operazione in entrata: il centrocampista Marco Djuric, un giocatore che consideriamo molto importante per l’equilibrio della rosa. Appena rientrerà da un piccolo intervento, intorno alla metà di ottobre, sarà un valore aggiunto”.

Come ha risposto la squadra al primo impegno di campionato? E che tipo di partita si aspetta domani contro la San Marino Academy?

“Ho visto una squadra determinata, che ha saputo reagire dopo una partenza un po’ sottotono. C’è stato carattere e voglia di mettersi in gioco e questo è un segnale molto positivo: sappiamo che ci attende un campionato duro e questo tipo di atteggiamento sarà fondamentale per affrontarlo nel modo giusto.

Per la sfida di domani contro l’Academy mi aspetto una gara intensa: loro sono una squadra ben organizzata, che corre tanto e gioca con grande determinazione. Dovremo farci trovare pronti fin dal primo minuto, consapevoli dell’impegno ma anche del nostro potenziale”.

Marco Djuric è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, prima di spiccare il volo in Serie C, vestendo le maglie di Forlì, L’Aquila, Monopoli e Ancona. Nelle ultime otto stagioni ha militato in Serie D nelle fila di Francavilla, Seregno, Clodiense, Delta Porto Tolle, Montecchio Maggiore e United Riccione. Lo scorso anno al Chions, in Friuli Venezia Giulia, ha collezionato 30 presenze e due reti.

Ufficio stampa La Fiorita