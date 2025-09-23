San Marino. La Fiorita debutta in Coppa contro la Folgore. Ceci: “Concentrati sull’obiettivo”

Domani sera a Dogana (fischio d’inizio alle 20:45) partirà il cammino di Coppa Titano de La Fiorita, opposta alla Folgore nella semifinale d’andata.

I gialloblù, reduci da un pareggio e due vittorie nelle prime tre giornate di campionato, intendono dare continuità ai risultati, anche perché la posta in palio è alta.

“La Coppa Titano è un obiettivo importante – commenta il tecnico Stefano Ceci -, ci dà la possibilità di arrivare in finale in maniera più veloce e, nel nostro caso, senza il peso della penalizzazione, ci auguriamo temporanea, che stiamo scontando in campionato. Per questo motivo prendiamo la partita di domani nella maniera giusta: anche se sappiamo che si giocherà sui 180 minuti, che potrebbero prolungarsi di altri 30, scenderemo in campo cercando di indirizzarla dalla nostra parte già da domani”.

I gialloblù troveranno sul proprio cammino un avversario ostico.

“La Folgore è una buona squadra – commenta Ceci-, reduce dal buon campionato dello scorso anno, ben allenata e che si è rafforzata in tutti i reparti. Non sarà facile. Noi, dal canto nostro, siamo in un periodo di costruzione, che è normale quando si cambiano diverse pedine. Dobbiamo trovare una continuità nel nostro atteggiamento per arrivare ad essere una squadra forte e brava”.

Quella appena iniziata è una settimana importante per La Fiorita che, dopo l’infrasettimanale di Coppa, si troverà ad affrontare il Tre Penne nella quarta giornata di campionato.

“Una squadra che ha fatto un mercato importante, al pari delle proprie aspettative – dice il tecnico gialloblù – e che al momento ne sta raccogliendo i frutti. Ci aspettano due partite toste e già da ieri siamo tutti sul pezzo. In questo momento ci concentriamo sulla Coppa. Domani non potremo contare su Dormi e Semprini, squalificati, e abbiamo qualche situazione da valutare in seguito all’allenamento di questa sera”.

