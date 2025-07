San Marino. La Fiorita cade nella ripresa: 0-3 a Skopje contro il Vardar

Non basta un buon primo tempo a La Fiorita per tenere il risultato in equilibrio in vista della gara di ritorno del primo turno preliminare di Uefa Conference League. Alla National Arena Todor Proeski di Skopje i padroni di casa del Vardar s’impongono per 3-0, con reti tutte nella ripresa.

Come dichiarato alla vigilia, Stefano Ceci si affida al collaudato 3-5-2. Mazzotti, capitano di giornata, Drudi e Grandoni sono i tre davanti alla porta difesa da Zavoli; a centrocampo Zaccaria, Cicarelli e Lunadei, con Musiani e Riccardi sugli esterni, mentre Affonso e Vivacqua formano la coppia d’attacco.

Primo tempo, come detto, di equilibrio che vede La Fiorita approcciare all’incontro con la giusta personalità.

Al 27’, dopo un batti e ribatti in area, Manevski cerca l’angolino in diagonale ma Zavoli è bravo a disinnescare. Il portiere gialloblù risponde presente anche al 43’ sulla conclusione da fuori area di Todorovski.

Sul tramonto della prima frazione di gioco, sul contropiede di Cicarelli, potrebbe sbloccarla Affonso, che viene però chiuso da Taleski al momento del tiro.

L’avvio di ripresa taglia subito le gambe alla formazione di Ceci. Dopo nemmeno due minuti, dalla destra, Zakaric pesca Omeragikj al limite dell’area piccola, che infila alla sinistra di Zavoli.

Frastornata dal gol, La Fiorita rischia di subire subito il raddoppio, ma ancora una volta il portiere gialloblù si supera ed evita il peggio.

Almeno fino al 65’ quando il cross in mezzo di Jankulov trova la sfortunata deviazione di Drudi, che inganna Zavoli. Il tris arriva dopo soli due minuti sul gran tiro dal limite di Mato.

Assestatasi dopo il colpo la squadra di Montegiardino torna a difendersi in maniera compatta e a ripartire.

All’81’ il neo entrato Guidi viene servito bene da Musiani, Taleski lo anticipa negandogli la gioia del gol che avrebbe potuto addolcire il conto.

Nel finale la retroguardia gialloblù chiude bene ed evita altri pericoli. In un contrasto Mazzotti si procura una frattura alla mano che gli farà saltare la sfida di ritorno in programma tra sette giorni al San Marino Stadium, nella quale i gialloblù dovranno provare a fare un miracolo per riaprire un discorso che ora risulta seriamente compromesso.

FC VARDAR – LA FIORITA 0-3

RETI: 47’ Omeragikj, 65’ aut. Drudi, 67’ Mato

FC VARDAR (4-3-3): D. Taleski; Jankulov, Matic, Miskovski, Manevski; Bosancic, Olaosebikan (1’st Castenada), Todorovski (67’ Dongmo); Zakaric, Omeragikj, Spahiu (1’st Mato). A disp.: Velkovski, Najdovski, Danev, M. Talevski, Nikolovski, Duranski, Cuestas, Mato, Faustin. All.: Sedloski.

LA FIORITA (3-5-2): Zavoli; Mazzotti, Drudi, Grandoni; Musiani, Zaccaria, Cicarelli (86’ Prasso), Lunadei (60’ Baldinini), Riccardi (86’ Dormi); Affonso (60’ Semprini), Vivacqua (72’ Guidi). A disp.: Vivan, Spadaccino, Cerchiaro, Toccaceli. All.: Ceci.

ARBITRO: Chiaramonti (AND)

AMMONITI: Musiani, Bosancic

Credit photo: Igor Panevski

Ufficio stampa La Fiorita