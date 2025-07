San Marino, la Federcalcio a Basilea per il forum UEFA e la finale degli Europei Femminili 2025

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha partecipato nei giorni scorsi al forum UEFA organizzato in occasione della finale degli Europei Femminili 2025, disputata a Basilea e vinta dall’Inghilterra, confermatasi sul tetto d’Europa. A rappresentare San Marino sono stati il Presidente Marco Tura, il Segretario Generale Luigi Zafferani e Raffaele Barducci, presenti già alla vigilia del match conclusivo.

I vertici FSGC hanno preso parte all’Unstoppable Forum, evento dedicato al nuovo piano strategico e alla campagna di comunicazione Unstoppable lanciata dalla UEFA per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile. L’incontro, condotto da Semra Hunter, si è aperto con gli interventi di Giorgio Marchetti e Nadine Kessler, seguiti da quello di Glenn Micallef, Commissaria Europea per le politiche giovanili, di equità intergenerazionale, cultura e sport. Tra i temi centrali, il valore sociale del calcio femminile come strumento di inclusione oltre ogni confine culturale e generazionale.

La giornata è proseguita con una presentazione interattiva condotta da Clare Daniels, Marianne Miettinen e Aleksandra Stojkovi?, focalizzata sulla creazione di programmi inclusivi, lo sviluppo del movimento Grassroots femminile e il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Al centro anche la riflessione sulle opportunità di crescita delle atlete, non solo nella carriera sportiva ma anche nel post carriera, grazie al contributo di Philippe Senderos.

Il quarto punto del piano strategico UEFA ha toccato il tema della sostenibilità e degli investimenti, con interventi di rappresentanti del mondo industriale che hanno illustrato strategie per rendere il calcio femminile economicamente efficiente e attrattivo per sponsor e investitori.

La sessione mattutina si è chiusa con l’analisi tecnico-tattica dell’allenatrice del Chelsea Women, Sonia Bompastor, che ha condiviso le sue riflessioni sulle strategie di gara e sull’eredità che le Nazionali debuttanti lasceranno al termine del torneo.

Nel pomeriggio, la UEFA ha inaugurato il Women’s EURO 2025 Innovation Programme, un’iniziativa a sostegno della strategia Unstoppable che ha visto la collaborazione con istituzioni svizzere e partner come Disney, Amazon e l’Università di Arte e Design di Ginevra. Il programma è stato presentato da Andrea Traverso, Direttore UEFA per la Sostenibilità Finanziaria e la Ricerca.