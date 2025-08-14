San Marino, la delegazione al Congresso Europeo condanna l’arresto del delegato turco Enes Hocaogullar

Oggi, giovedì 14 agosto, la Delegazione Sammarinese presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa ha espresso profonda indignazione per l’arresto del giovane delegato turco Enes Hocao?ullar?, avvenuto lo scorso 4 agosto, a seguito del suo coraggioso intervento durante la plenaria della 48° Sessione del Congresso.
Nel suo discorso, Hocao?ullar? aveva testimoniato le modalità con cui le forze dell’ordine turche colpivano vari gruppi di persone riunite a manifestare pacificamente nelle strade di Istanbul. La delegazione sammarinese sottolinea come “limitare le contestazioni della popolazione significa soffocare non solo un individuo, ma la speranza stessa di libertà”.
Il comunicato evidenzia che l’arresto costituisce un affronto ai diritti umani fondamentali e alla dignità di chi, in tutto il mondo, lotta per un futuro più giusto. La Delegazione chiede con forza il rilascio immediato di Enes Hocao?ullar? e ribadisce il proprio sostegno a chi difende il diritto di parola, convinta che “la verità non possa essere messa in catene”.