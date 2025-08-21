San Marino. Istituto Musicale. Si è appena concluso “4Flutes @ Sunset” all’Antica Colombaia

Si è appena concluso “4Flutes @ Sunset”, un evento musicale che ha regalato emozioni al tramonto nella splendida cornice dell’Antica Colombaia, struttura ricettiva sammarinese, capace di offrire un’atmosfera suggestiva e accogliente.

Il concerto, organizzato dall’Istituto Musicale Sammarinese in collaborazione con il b&b, ha visto protagonisti alcuni flautisti della classe della docente Miriam Albertini : Mattia Maroncelli , @Ruth Lazzaretti e Diego Bronzetti insieme a lei hanno costituito un quartetto di talento che ha incantato il numeroso pubblico con una performance raffinata e coinvolgente.

Per la nostra scuola, questa collaborazione con questa bella struttura ricettiva è stata un’esperienza davvero piacevole e significativa. Un sentito grazie ai proprietari per la calorosa accoglienza e la disponibilità.

Ricorderemo questo pomeriggio come un bellissimo momento di musica e condivisione in uno dei luoghi più affascinanti del nostro territorio.