    • San Marino. ISS. Chiuso temporaneamente il 25 e 26 settembre il piano -3 del parcheggio dell’Ospedale (P2) 

    Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre, il piano -3 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ambulatori  specialistici – ex casa di riposo). 

    La chiusura è dovuta alla necessità di proseguire con i lavori di manutenzione e sostituzione dei  corpi illuminanti, come già avvenuto nelle settimane scorse per i piani superiori dello stesso  parcheggio. 

    Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’area sarà transennata già dalle 22:00 di  mercoledì 24 settembre. 

    Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno  all’area dell’Ospedale di Stato. 

    Ufficio Stampa, 23 settembre 2025

