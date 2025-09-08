    • San Marino. ISS. Chiuso temporaneamente il 10 settembre il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale (P2) 

    Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 10 settembreil piano -1 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ex casa di riposo). 

    La chiusura è dovuta alla necessità di proseguire con i lavori di manutenzione e sostituzione dei  corpi illuminanti, come già avvenuto per l’altro parcheggio. 

    Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’area sarà transennata già dalle 22:00 di  martedì 9 settembre. 

    Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno  all’area dell’Ospedale di Stato. 

    08 settembre 2025

