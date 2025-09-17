San Marino. ISS. Aperte le iscrizioni ai corsi OSS e AUSTEC

“Questi nuovi corsi rappresentano la concreta prosecuzione del programma di rilancio della formazione sanitaria che abbiamo riavviato con successo – dichiara il Direttore Amministrativo Manuel Canti -. Dopo il corso per Autista Soccorritore, continuiamo ad ampliare l’offerta formativa per dotare l’ISS di personale sempre più specializzato e qualificato. La formazione di Ausiliari per il Trasporto Protetto e di Operatori Socio Sanitari risponde a esigenze concrete del nostro sistema sanitario e sociale, garantendo servizi di qualità sia per i cittadini con disabilità che per tutti coloro che necessitano di assistenza”.