San Marino, Internazinali di Tennis. Oggi il debutto di Caniato e Arnaboldi: in campo anche Pecci, Forti e Picchione nelle qualificazioni

Entra nel vivo oggi, lunedì 14 luglio, la 32ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 con montepremi da 181.250 euro. Il torneo, ospitato come di consueto sui campi in terra rossa del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio, proseguirà fino a domenica 4 agosto.

La giornata odierna segna l’apertura ufficiale del tabellone principale e vede l’esordio di alcuni dei protagonisti più attesi. Tra questi, due italiani: Carlo Alberto Caniato e Federico Arnaboldi.

Il giovane Caniato, in gara con una wild card, affronterà nel secondo match sul Campo Centrale il francese Ugo Blanchet, numero 173 ATP e ottava testa di serie. Una sfida subito impegnativa per il 19enne di origini ferraresi, cresciuto tennisticamente a Forlì nel Tennis Villa Carpena. Recentemente ha fatto parlare di sé per la finale disputata al torneo ITF M25 di Cattolica e per l’exploit al Foro Italico, dove in doppio, insieme a Federico Bondioli, ha battuto la forte coppia Bolelli-Vavassori.

In serata, alle 20.30, riflettori puntati su Federico Arnaboldi, 25 anni, attualmente numero 184 del ranking mondiale. Il comasco cercherà conferme ai buoni segnali della stagione sfidando il francese Kyrian Jacquet, n.148 ATP e quarta testa di serie.

Nel frattempo, sul campo intitolato a Simone De Luigi, alle 16 andrà in scena un altro incontro del main draw: il croato Dino Prizmic (n.159 ATP), quinta testa di serie, se la vedrà con l’ecuadoregno Alvaro Guillen Meza (n.233).

Domani, martedì 15 luglio, è atteso l’esordio di alcuni dei protagonisti più accreditati: il principale è Matteo Gigante, n.133 del mondo e terzo favorito del tabellone, che affronterà uno dei qualificati. Anche Federico Cina (wild card, classe 2006) e Pierluigi Basile (altro 2007) attendono il loro turno: Cina giocherà con un qualificato, mentre Basile troverà di fronte il 21enne paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.

Il francese Valentin Royer, n.113 ATP e prima testa di serie, debutterà contro l’argentino Facundo Mena, mentre l’altro argentino Thiago Tirante (n.121), reduce dalla finale a Trieste, affronterà il bosniaco Nerman Fatic, semifinalista sul Titano due anni fa. Occhi puntati anche sul match tra lo spagnolo Daniel Rincon e il tedesco 17enne Justin Engel.

Qualificazioni: tre italiani in corsa per il main draw

La mattinata di oggi è stata dedicata al turno decisivo delle qualificazioni. Alessandro Pecci, Andrea Picchione e Francesco Forti si giocano l’accesso al tabellone principale.

In una domenica disturbata dalla pioggia, ieri 13 luglio, Alessandro Pecci ha superato in rimonta lo slovacco Lukas Pokorny dopo 2 ore e 50 minuti di battaglia. Oggi sfida l’ucraino Oleg Prihodko (n.338 ATP), quinta testa di serie delle qualificazioni.

Andrea Picchione, 27 anni, ha superato 7-6(4) 3-6 7-5 il croato Luka Mikrut e oggi affronterà lo slovacco Milos Karol (n.375), che ha battuto in due set il riminese Alberto Bronzetti. A sostenere Picchione c’era un folto gruppo del Tennis Club Viserba, che ha incitato anche Manuel Mazza, uscito sconfitto contro l’argentino Genaro Alberto Olivieri al termine di una partita combattuta (6-4 al terzo).

Impresa riuscita invece a Francesco Forti, in gara con ranking protetto. Il 25enne di Cesenatico ha vinto una maratona di 3 ore e 25 minuti contro lo slovacco Norbert Gombos (n.328 ATP), in un match terminato al tie-break del terzo set. Forti si giocherà oggi un posto nel main draw contro il vincente tra Kalin Ivanoski (Macedonia) e Josef Kovalik (Slovacchia).

Stop invece per il 18enne Lorenzo Carboni, costretto al ritiro sul punteggio di 3-6 6-2 3-1 contro l’argentino Gonzalo Villanueva.

Biglietti e info

I biglietti per assistere al torneo sono disponibili alla biglietteria del Centro Tennis a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite. Prezzi: 20 euro da oggi fino a giovedì 17 luglio; 30 euro da venerdì 18 a domenica 20 luglio. L’abbonamento per l’intero torneo è acquistabile a 100 euro.