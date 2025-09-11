San Marino. Infermiere di famiglia e Settimana corta: due eventi strategici sui quali CDLS vuole aprire il confronto  

San Marino 11 settembre – “La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, come sindacato di proposta, vuole aprire il confronto su due temi che interessano cittadini e lavoratori: la sanità e la settimana corta”, spiega il Segretario Generale Milena Frulli in conferenza stampa. I due eventi sono: “Infermiere di Famiglia e di Comunità” sulle nuove strategie e tipologie assistenziali anche e soprattutto in ambito di medicina territoriale e di prossimità e “Settimana lavorativa di quattro giorni: metodologie e prospettive” sulla necessità sempre più diffusa tra lavoratori e lavoratrici, di ridistribuzione del tempo, con la conciliazione delle ore tra vita privata e lavoro.

Enrico Biordi e Jerome Stefanelli, Funzionari CDLS, hanno organizzato il convegno sull’‘Infermiere di Famiglia’ che si svolgerà alle 15 del 18 settembre alla Sala Montelupo di Domagnano. “Il progressivo invecchiamento della popolazione, collegata a una aspettativa di vita tra le più alte al mondo, determina una serie di problematiche che – spiega Biordi – richiedono un profondo cambiamento nell’approccio al paziente: le patologie croniche infatti sono in costante aumento. Vogliamo promuovere la prevenzione, supportando il paziente nel percorso di cura, riducendo le ospedalizzazioni che si traduce anche in un risparmio per la spesa sanitaria”

Al dibattito parteciperanno Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio Sanitario dell’Istituto di Sicurezza Sociale; Domenico D’Erasmo dell’Ausl Romagna; Erica Adrario, Coordinatrice Master “Infermieristica di famiglia e comunità UniRsm e Valeria Robbiano, Master in “Infermieristica di famiglia e comunità” e un rappresentante dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opism).

Una settimana dopo, il 25 settembre al Centro Sociale di Fiorentino, dalle 15:00 parleremo di “Settimana lavorativa di quattro giorni’. Luca Villani, Funzionario Ufficio Studi e Ricerche CDLS presenta l’evento ricordando come nei processi di cambiamento bisogna rendersi parte attiva. “Per questo la CDLS ha raccolto le esigenze dei lavoratori, soprattutto nel post -covid, di trovare un nuovo equilibrio tra vita e lavoro – dice Villani –. Il modello della settimana corta è stato sperimentato con successo a livello internazionale. Fulcro del convegno sarà appunto la sua applicazione nel contesto sammarinese, con metodologie e prospettive specifiche per ogni contesto”.

Il Segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori, porterà un saluto, per lasciare la parola a relatori di spessore quali Stefano Zamagni, Professore del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Alma Mater di Bologna; Franco Zullo: fondatore di Stratego e Country Partner Italia di 4 Day Week Global; William Vagnini, Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Industria San Marino e Luca Villani: Funzionario Ufficio Studi e Ricerche CDLS.

San Marino è pronta a questi cambiamenti? Sarà l’interrogativo sul quale vogliamo aprire il confronto dalla prossima settimana.

CDLS

In allegato foto della conferenza stampa da sinistra: Enrico Biordi, Milena Frulli e Luca Villani