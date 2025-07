San Marino. Incontro tra la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura, Coldiretti Pesaro/Urbino, UGRAA e il mondo agricolo sammarinese: nuove prospettive di collaborazione e sviluppo

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro istituzionale tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, il Direttore di Coldiretti Pesaro/Urbino Francesco Calevi, Il Direttore dell’Ufficio Gestione Risorse Agricole Ambientali (UGRAA) Ing. Giuliana Barulli e una delegazione di agricoltori e allevatori sammarinesi. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto sulle prospettive di collaborazione tra la realtà agricola sammarinese e quella regionale e nazionale italiana, nella convinzione che la cooperazione transfrontaliera sia una leva strategica per la crescita del comparto.

Al centro dell’incontro, la volontà condivisa di rafforzare l’interscambio attraverso lo scambio di esperienze, buone pratiche, percorsi formativi e strumenti comuni per l’integrazione tra mercati, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le aziende agricole sammarinesi. Sono state inoltre approfondite le possibilità di sviluppo per le imprese locali mediante l’inserimento in reti promozionali già esistenti, il consolidamento della filiera agricola – sia sotto il profilo produttivo che commerciale – e il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore.

In linea con il percorso già avviato, si conferma il pieno sostegno al progetto di dialogo diretto tra produttori e consumatori, per valorizzare i prodotti agricoli sammarinesi e promuovere una cultura alimentare consapevole, locale e sostenibile. La Segreteria di Stato per il Territorio ha ribadito il proprio impegno nel dare valore al lavoro degli agricoltori, offrendo strumenti e condizioni favorevoli per accrescere la qualità, la visibilità e la competitività del comparto, a beneficio dell’intera comunità.

Il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha sottolineato in conclusione dell’incontro,” San Marino guarda al futuro dell’agricoltura con una visione fondata su sostenibilità, competitività e cooperazione, nel pieno rispetto del territorio e della sua identità produttiva. Più valore per chi coltiva, più qualità e convenienza per chi consuma”

San Marino, 09 luglio 2025