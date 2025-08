San Marino, inaugurata la mostra fotografica “Garibaldi: statue in movimento” al Museo di Stato

Ieri, giovedì 31 luglio 2025, è stata inaugurata ufficialmente al Museo di Stato della Repubblica di San Marino la mostra fotografica intitolata “Garibaldi: statue in movimento”, dedicata all’Eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi. L’evento si è svolto alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e di numerose autorità, con un significativo momento di riflessione storica e culturale.

La mostra, curata dal fotografo Francesco Arancioni, propone un viaggio visivo attraverso oltre 40 scatti che ritraggono Giuseppe Garibaldi nelle sue molteplici rappresentazioni statuarie presenti in Europa e Sud America. Attraverso queste immagini, il pubblico potrà osservare come l’iconografia garibaldina sia stata interpretata e commemorata in diverse culture e paesi, sottolineando la vastità dell’impatto storico di Garibaldi.

Nel corso dell’inaugurazione, il Segretario di Stato per l’Istruzione, Cultura e Università, Teodoro Lonfernini, ha sottolineato l’importanza simbolica e culturale dell’evento: “Un evento che rende tangibile la memoria di un passato ancora attuale. Celebrare Garibaldi significa riaffermare valori di coraggio, libertà e solidarietà.”

Presente all’evento anche Francesco Garibaldi-Hibbert, discendente diretto di Giuseppe Garibaldi e presidente dell’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi, che ha arricchito la cerimonia con il proprio contributo personale e storico.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 17 agosto 2025 e sarà visitabile nei Musei di Stato della Repubblica di San Marino con orario dalle 9:30 alle 18:30.

Questa esposizione rappresenta un’occasione unica per approfondire il legame storico tra Giuseppe Garibaldi e la Repubblica di San Marino, particolarmente significativo in quest’anno in cui ricorre il 176° anniversario dello scampo garibaldino.