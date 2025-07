San Marino. In Commissione Territorio. Dal 2019 al 2025 il canone di affitto è aumentato del 29%. In corso revisione normativa affitti con introduzione canone calmierato

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, ha presentato in Commissione consigliare Territorio l’aggiornamento sul monitoraggio degli immobili sfitti, previsto dall’articolo 15 della legge sull’emergenza casa.

A settembre, ha spiegato, è attesa una nuova statistica catastale. Verrà inoltre introdotto un nuovo quadro obbligatorio nella dichiarazione dei redditi a fini esclusivamente statistici, per rilevare l’utilizzo degli immobili (residenza, locazione, non utilizzato, ecc.). Questo prospetto sarà “obbligatorio ai fini dell’invio della dichiarazione dei redditi”.

E’ inoltre in corso una revisione della normativa sulle locazioni, inclusa la possibilità di un canone calmierato. Il Segretario ha riferito di 2.966 contratti di locazione attivi al 31 maggio 2025, con un canone medio in aumento negli ultimi anni e una durata media di circa 2 anni.