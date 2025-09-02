San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra il Corpo diplomatico e consolare sammarinese

Si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Pubblico il consueto incontro con i Rappresentanti del Corpo diplomatico e consolare sammarinese, organizzato dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha accolto più di 80 agenti diplomatici e consolari arrivati da numerose sedi di accredito per l’occasione, che rientra quale atteso momento di aggiornamento, di formazione e di confronto sull’esercizio del mandato, alla luce delle sfide emergenti e dell’attuale posizionamento della Repubblica nel rapporto con gli Stati esteri e con le Organizzazioni multilaterali.

L’incontro è stato preceduto da un’Udienza Ufficiale concessa dai Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi che, altrettanto di consueto, apre la giornata dedicata ai diplomatici sammarinesi, alla vigilia della celebrazione della Festa di Fondazione della Repubblica

Introdotta dal Segretario di Stato Beccari, l’apertura istituzionale ha richiamato il ruolo sempre più strategico degli agenti sammarinesi, per l’interesse prioritario ad adoperarsi per la promozione della Repubblica all’estero e nei processi di internazionalizzazione sotto profilo economico, culturale, turistico e identitario.

“Come ho l’occasione di ricordare frequentemente – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – il corpo diplomatico e consolare sammarinese è una risorsa vitale per la Repubblica. Ritengo che ogni diplomatico sammarinese debba essere consapevole del ruolo promotore di un rinnovato modello di Stato sostenibile, equo, integrato e attrattivo per il quale può offrire un sensibile contributo.”

Nel corso dell’incontro prettamente “tecnico”, Beccari ha centralizzato l’attenzione dei presenti e di numerosi agenti in collegamento da remoto, attraverso una panoramica a tutto tondo del percorso in atto dalla Repubblica per promuovere una presenza sempre più incisiva e dirimente a livello internazionale, dedicando spazio all’attuale fase conclusiva dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea.

Presentato in questa occasione un progetto promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per la redazione di un annuario di politica estera; il Prof. Michele Chiaruzzi, diplomatico sammarinese e docente universitario, ha riferito sui contenuti e sulle modalità di reperimento delle fonti per una pubblicazione che sarà di interesse e fruizione allargata.

In seguito ad un dibattito aperto sui numerosi stimoli emersi dalla relazione del Segretario di Stato Beccari è stato inoltre presentato, da parte del suo autore, Mons. Andrea Turazzi, Vescovo emerito della Diocesi San Marino Montefeltro e alla presenza di S.E. il Vescovo Mons. Domenico Beneventi, il libro “Dialoghi con la Città” che contiene la prefazione di S. Em.za il Cardinale Emilio Maria Zuppi.

San Marino, 2 settembre 2025/1724 d.f.R.