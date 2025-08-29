San Marino, il Lions Club festeggia 65 anni con la Charter Night al Castello Due Torri

Nella suggestiva cornice del Castello Due Torri di Torriana, il 27 agosto 2025 il Lions Club San Marino Undistricted ha celebrato la Charter Night, ricorrenza che segna l’anniversario della fondazione del sodalizio. Era infatti il 27 agosto 1960 quando il Club ricevette la propria carta costitutiva, entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia Lions, oggi composta da oltre 1,4 milioni di soci in tutto il mondo.

La serata si è aperta con la presentazione degli ospiti, tra cui Vincenzo Rivizzigno, delegato del Distretto 108 A, accompagnato dalla consorte, e Biancamaria Toccagni, presidente del Lions Club Rimini Host, realtà gemellata con San Marino.

La presidente Federica Bianchi ha ripercorso i primi passi del Club, ricordando i soci fondatori e i momenti più significativi della sua lunga storia. Nel corso della serata si è svolta anche la cerimonia di ingresso di un nuovo socio, Alberto Muccioli, presentato da Carlo Canini.

Un momento di particolare emozione è stato il riconoscimento consegnato a Italo Capicchioni per i suoi 45 anni di appartenenza ininterrotta al Club, testimonianza di fedeltà e impegno costante.

La presidente Bianchi, in chiusura, ha annunciato il prossimo appuntamento in calendario per il 23 settembre, anticipando la presenza di nuovi ospiti e illustrando le iniziative e i progetti già avviati dal nuovo Consiglio Direttivo.

La Charter Night 2025 ha rappresentato non solo un’occasione celebrativa, ma anche un momento di rinnovata coesione e prospettiva per il futuro del Lions Club sammarinese.