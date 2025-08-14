San Marino, il Comites rivolge un pensiero a chi lavora anche a Ferragosto

Oggi, giovedì 14 agosto, il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei, ha rivolto un messaggio di auguri a tutta la comunità in occasione di Ferragosto e della festa dell’Assunzione di Maria. Nel suo intervento, Amadei ha voluto ringraziare quanti, nonostante il sole d’agosto, continuano a lavorare con impegno e discrezione al servizio della collettività.

Un pensiero particolare è stato rivolto agli operatori del servizio sanitario, alle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza, a chi svolge servizi pubblici e a chi lavora nel settore turistico. Il Presidente ha espresso l’auspicio che tutti possano trascorrere la giornata in compagnia dei propri cari, con spensieratezza, gioia e serenità.

“In un periodo segnato da tensioni internazionali – ha sottolineato Amadei – speriamo che i venti di guerra possano presto sopirsi, lasciando spazio al dialogo e alla pace”. Il messaggio di auguri è stato rivolto dalla Presidenza anche a nome del Consiglio Elettivo del Comites San Marino.