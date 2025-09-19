San Marino, il Comites incontra i vertici di Banca Centrale: “Rafforziamo il legame con i protagonisti della vita economica”

Proseguono gli appuntamenti promossi dal Comites San Marino per valorizzare le personalità italiane che contribuiscono allo sviluppo economico, imprenditoriale e culturale sul Titano. Un percorso fatto di storie, esperienze e talenti che sottolineano come “con perseveranza ed impegno ogni progetto, seppur con mille difficoltà, può essere realizzato”.

In questo contesto, nei giorni scorsi una delegazione del Comites – composta dal presidente avvocato Alessandro Amadei e dal membro dell’esecutivo Marina Rossi – ha incontrato i vertici della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) nella sede dell’istituto.

La visita è stata l’occasione per rendere omaggio all’avvocato Catia Tomasetti, presidente di BCSM, figura di spicco a livello internazionale nel settore del Project Finance, del diritto bancario e finanziario, e al dottor Andrea Vivoli, direttore generale nonché presidente del Coordinamento della Vigilanza, con una lunga esperienza nella regolamentazione e supervisione degli intermediari bancari e finanziari.

“La Banca Centrale ha contribuito ad assicurare solidità ed efficienza al sistema bancario e finanziario anche nei recenti periodi bui della storia sammarinese”, si legge nel comunicato diffuso dal Comites. Un lavoro di squadra riconosciuto come fondamentale soprattutto negli anni più complessi, segnati dalla pandemia, dalle guerre, dalla crisi energetica, dal rialzo dell’inflazione e dall’aumento delle materie prime, eventi che hanno destabilizzato i mercati a livello globale.

A conclusione dell’iniziativa, il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha espresso gratitudine ai vertici dell’istituto: “Ringraziamo la presidente Catia Tomasetti e il direttore generale Andrea Vivoli per la calorosa accoglienza ricevuta”.

L’incontro conferma il percorso tracciato dal Comites: raccontare e celebrare uomini e donne di origine italiana che, con la loro visione e professionalità, contribuiscono in maniera decisiva al prestigio internazionale di San Marino.