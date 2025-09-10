San Marino, il baseball conquista il settimo scudetto. Il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri: “Un orgoglio per tutta la Repubblica”

La Repubblica festeggia il suo baseball: con la conquista del settimo scudetto, la squadra del Titano è tornata sul trono del campionato italiano, riportando a casa un successo che mancava dal 2022. Un risultato che la Segreteria di Stato per lo Sport definisce con orgoglio “un traguardo eccezionale”, celebrato oggi, mercoledì 10 settembre, come prova tangibile della forza e della resilienza dello sport sammarinese.

Il Segretario di Stato con delega allo Sport, Rossano Fabbri, ha espresso grande soddisfazione: «Oggi festeggiamo un traguardo eccezionale. La conquista del settimo scudetto è tangibile testimonianza di quanto dedizione, talento e passione siano i veri motori dello sport sammarinese. Il baseball sammarinese rappresenta un fiore all’occhiello, un esempio virtuoso di come passione, organizzazione e competenza possano condurre a traguardi di assoluta eccellenza».

Il ritorno al titolo dopo tre stagioni conferma la solidità di un progetto sportivo che nel tempo ha saputo consolidarsi, dando vita a un movimento di rilievo nel panorama nazionale. Fabbri ha voluto sottolineare l’importanza collettiva di questo successo, che porta lustro a tutta la Repubblica: «A tutti i protagonisti – atleti, allenatori, dirigenti – rivolgo le mie più sentite felicitazioni. Il settimo scudetto è motivo di grande orgoglio per tutta la Repubblica di San Marino».

Dal campo alla comunità, la vittoria non rappresenta soltanto un primato sportivo, ma anche un segno dell’evoluzione di una disciplina che, anno dopo anno, è riuscita a crescere e radicarsi diventando ambasciatrice dei valori sammarinesi.

La Segreteria di Stato per lo Sport ribadisce in questa occasione il proprio impegno a sostenere e valorizzare le realtà del territorio: “riconoscendo nello sport uno strumento fondamentale per la crescita della comunità e per la promozione dell’immagine della Repubblica a livello internazionale”.

Un messaggio eloquente e carico di significato, che rende il settimo scudetto di San Marino Baseball molto più di una vittoria: un simbolo della capacità di un piccolo Paese di incidere con forza nel panorama sportivo italiano e di proiettare nel mondo l’immagine di eccellenza e determinazione che lo contraddistingue.