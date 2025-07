San Marino, il 4 luglio l’inaugurazione della mostra “Memoria e Mestieri” di Pino Boschetti: un viaggio pittorico nella Romagna del Novecento

Si inaugura venerdì 4 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo SUMS, nel centro storico della Repubblica di San Marino, la mostra “Memoria e Mestieri. Le botteghe e la vita di paese nei dipinti di Pino Boschetti”, visitabile fino al 3 settembre 2025.

In esposizione 40 opere dell’artista romagnolo, che raccontano con uno sguardo realistico ed empatico la quotidianità dei borghi del secolo scorso: botteghe, mercati, osterie e scene di vita comunitaria, testimoni di un patrimonio popolare destinato a scomparire.

L’iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino, e organizzata in collaborazione con gli Istituti Culturali, intende valorizzare il legame storico e culturale tra San Marino e la Romagna, restituendo alla collettività un racconto visivo ricco di memoria, identità e tradizione.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo fatto di mestieri antichi e valori condivisi, in un omaggio pittorico alla vita semplice e autentica di una terra vicina.