San Marino, il 2025 di Palazzo Graziani sarà un anno di cultura: calendario ricco di eventi grazie alla partecipazione dei cittadini

Sarà un anno all’insegna della cultura quello che attende Palazzo Graziani nel 2025. Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso aprile 2024 sulla trasformazione dell’edificio in un nuovo centro culturale nel cuore del centro storico, gli Istituti Culturali tracciano un primo bilancio e guardano al futuro con gratitudine ed entusiasmo.

Il progetto, pensato per valorizzare la cultura sammarinese attraverso mostre, conferenze, presentazioni di libri e numerose altre iniziative, ha trovato terreno fertile grazie alla grande risposta da parte della comunità. Associazioni, privati cittadini e realtà culturali hanno infatti contribuito in modo decisivo alla creazione di un calendario fitto di eventi per il 2025, confermando la vivacità e l’interesse del tessuto culturale del Titano.

Con una nota ufficiale, gli Istituti Culturali hanno voluto ribadire il loro apprezzamento: “Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, i privati e i soggetti culturali che, con entusiasmo e partecipazione attiva, hanno contribuito a dar vita a un calendario ricco e articolato di eventi.”

Parallelamente, sono già allo studio nuove progettualità che saranno presentate al pubblico prossimamente. Proprio per questo motivo, al momento non è possibile accogliere ulteriori proposte di mostre o attività: la programmazione 2025, infatti, risulta già definita nei suoi tratti principali.

Gli Istituti Culturali sottolineano comunque il loro impegno costante: “Rimane forte la volontà di promuovere e valorizzare la cultura sammarinese, e ancora una volta un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso Palazzo Graziani un punto di riferimento culturale vivo, condiviso e partecipato.”

Con queste premesse, Palazzo Graziani si conferma come una delle nuove piazze culturali di riferimento a San Marino, pronta ad accogliere un 2025 intenso, tra creatività, confronto e partecipazione collettiva.