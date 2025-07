San Marino, il 18 luglio la 149ª Festa d’Estate della SUMS: solidarietà, tradizione e comunità in Piazza Sant’Agata

Si rinnova uno degli appuntamenti più antichi e sentiti della Repubblica di San Marino: la Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) ha annunciato che venerdì 18 luglio, alle ore 19:30, si terrà la 149ª edizione della storica Festa d’Estate. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Piazza Sant’Agata, con ingresso previsto dalla Porta del Paese.

«La Festa d’Estate rappresenta una delle più antiche e sentite tradizioni della SUMS», si legge nel comunicato diffuso oggi dall’Ufficio Stampa della società. L’evento è infatti un importante momento di incontro e condivisione, capace di unire generazioni di Soci e famiglie, all’insegna della solidarietà, della comunità e dell’identità sammarinese.

La serata sarà l’occasione per rinsaldare i legami umani e sociali, in un clima di accoglienza e appartenenza. Ma non solo: la Festa d’Estate ha anche una finalità sociale e benefica, poiché «i contributi raccolti dagli ospiti saranno destinati al Fondo di Solidarietà della SUMS, che da sempre sostiene progetti di aiuto concreto a favore della comunità».

L’accesso all’evento sarà riservato esclusivamente ai Soci SUMS muniti della lettera d’invito, che potranno essere accompagnati da familiari ed eventuali amici. Non sarà possibile prenotare tavoli.

Per garantire lo svolgimento in piena sicurezza, l’Ufficio Stampa SUMS informa che Piazza Sant’Agata sarà chiusa al traffico dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del giorno della festa, venerdì 18 luglio.

Con questa iniziativa, la Società Unione Mutuo Soccorso conferma ancora una volta il proprio impegno per il benessere collettivo e il rafforzamento dei valori condivisi nella società sammarinese.