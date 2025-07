San Marino. I ragazzi dei Soggiorni Culturali a Palazzo Pubblico per l’udienza con i Capitani Reggenti

I partecipanti alla 43ma edizione dei Soggiorni Culturali dedicati ai giovani cittadini sammarinesi residenti all’estero, sono stati accolti in mattinata a Palazzo Pubblico in occasione della consueta Udienza Ufficiale concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi.

I 33 giovani sammarinesi fra i 18 e i 28 anni di età, presentati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno ricevuto il benvenuto della più alta Istituzione; Le Loro Eccellenze hanno sottolineato come l’iniziativa dei soggiorni culturali rappresenti oggi più che mai uno strumento insostituibile per preservare il legame esistente tra la Repubblica di San Marino e le 25 Comunità sammarinesi sparse nel mondo, contribuendo a mantenere vivo il legame con le generazioni più giovani.

“Tutti noi dobbiamo essere consapevoli del grande valore dell’emigrazione sammarinese – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari – la quale ha fornito un aiuto economico fondamentale alla Repubblica in anni difficili, in cui non c’era lavoro per tutti e la vita era molto più dura di oggi; bene, oggi l’emigrazione ci consente di poter contare su Sammarinesi residenti fuori territorio, che hanno raggiunto livelli di eccellenza nella loro vita professionale e che mantengono forte il legame con la terra d’origine.”

All’Udienza Ufficiale hanno preso parola altresì tre giovani partecipanti dell’edizione, in rappresentanza dei rispettivi anelli – argentino, francofono e statunitense – i quali hanno sottolineato come conoscere la storia e le tradizioni sammarinesi in maniera più approfondita rafforzi il loro senso di attaccamento alla Repubblica.

I giovani sammarinesi residenti all’estero, nell’ambito della loro permanenza a San Marino, avranno l’occasione di alternare alle lezioni mattutine in aula diverse attività pomeridiane di escursioni, visite a musei, aziende, esperienze laboratoriali e sportive.

In merito a quest’ultimo aspetto, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri intende invitare la cittadinanza a partecipare alla partita di futsal disputata tra la Nazionale Consiglio Grande e Generale e i ragazzi dei soggiorni culturali, che si terrà il prossimo martedì 29 luglio 2025 alle ore 18:00 presso il campo sportivo “Federico Crescentini” di Fiorentino.

San Marino, 22 luglio 2025/1724 d.f.R.