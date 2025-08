San Marino. Giornate Medioevali 2025: un’edizione da record tra storia, spettacolo e passione 

Si è conclusa con un bilancio assolutamente positivo la 28ª edizione delle Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino, che ha animato il Centro Storico dal 25 al 27 luglio, regalando al pubblico giornate di emozione, cultura e grande partecipazione popolare.

Fin dall’apertura ufficiale di venerdì 25 luglio in Piazza della Libertà, preceduta dalla tradizionale lettura del bando nelle contrade, le atmosfere medioevali hanno avvolto il Titano. Ogni sera, a partire dalle 18:00, piazze e vie del Centro Storico sono tornate indietro nel tempo con accampamenti, botteghe artigiane, spettacoli itineranti, giullari, musici e cortei in costume.

Il successo si legge nei numeri malgrado il maltempo di sabato: 30.895 persone sono arrivate a San Marino nel corso delle tre giornate, superando nettamente le 23.970 del 2024 raggiungendo un +28.89% e persino le 30.702 del 2023 con un aumento di +0,63%, nonostante l’edizione del 2023 fosse durata un giorno in più. Anche la funivia Borgo Maggiore – Centro Storico ha registrato numeri da record, con 16.566 passaggi, in crescita rispetto ai due anni precedenti segnando +10,84%

rispetto al 2024 e +13,97 rispetto al 2023.

Il Centro Storico del Titano si è trasformato in un autentico villaggio medioevale, accogliendo i visitatori in un percorso suggestivo fatto di botteghe, accampamenti, spettacoli itineranti e cortei in costume. L’edizione 2025 ha confermato la partecipazione attiva e appassionata dei Gruppi Storici Sammarinesi, capeggiati dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi, la Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice, la Cerna dei Lunghi Archi, i Barattieri – Associazione Giochi Storici Sammarinesi, Compagnia della Forca – Bradipoteater, Gruppo Arti e Mestieri di San Marino nonché di compagnie ospiti italiane ed europee.

Più di 300 rievocatori ogni sera, 650 domenica. Il Centro Storico è stato animato da oltre 300 rievocatori ogni sera, con un picco di 650 persone nella giornata di domenica 27 luglio, il cui calendario delle performance è stato ridisegnato last minute a causa del maltempo del sabato e in cui gli spettacoli e gli show si sono avvicendati già dalle prime ore del mattino: artisti, figuranti, musici, arcieri e sbandieratori hanno reso la giornata ancor più ricca ed emozionante.

Le Giornate Medioevali hanno saputo coinvolgere ogni fascia di pubblico, grazie a un programma articolato ed immersivo, pensato per tutti. Particolarmente apprezzate le aree dedicate ai bambini, come Giardino dei Liburni e Piazza della Libertà con la giostra medievale e giochi di abilità dedicati a grandi e piccini mentre La Taverna del Falco ha proposto ai propri ospiti un’esperienza gastronomica attraverso i profumi e i sapori unici del Medioevo.

Tra gli appuntamenti clou il Torneo della Libertà con arcieri da tutta Italia e la Disfida del Tricorniolo, gara di tiro con la balestra tra le città di Lucca, Massa Marittima, Pisa, Volterra, Sansepolcro e San Marino, vinta proprio da un balestriere sammarinese.

Un ringraziamento a tutta l’organizzazione curata MAD S.r.l con la Direzione Artistica di Giuseppe Del Barna, in collaborazione con l’agenzia Uebba per la grafica e comunicazione, ai Gruppi Storici Sammarinesi, alle compagnie provenienti da tutta Italia e dall’Europa, agli artisti, e a tutto lo staff coinvolto. Quest’anno più che mai, l’evento ha dimostrato di saper fondere fedeltà storica, intrattenimento e coinvolgimento: un mix vincente che rafforza il legame tra territorio e pubblico, e conferma l’evento come simbolo dell’estate culturale sammarinese. Il lavoro per la prossima edizione è già iniziato, con l’obiettivo di rendere le Giornate Medioevali sempre più un’eccellenza del turismo culturale sammarinese e un’esperienza indimenticabile per tutti.

Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo