San Marino. Giornata memorabile per il San Marino Ship Register: inaugurazione dei nuovi uffici e prestigioso riconoscimento al Presidente Gianluca Miliziano

San Marino, 3 luglio 2025 – Una data destinata a entrare nella storia del San Marino Ship Register.

È stata celebrata ieri l’inaugurazione ufficiale dei nuovi e funzionali uffici della struttura, un importante passo in avanti per lo sviluppo del Registro Navale della Repubblica.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle più alte cariche istituzionali, politiche e militari, con una significativa partecipazione della cittadinanza sammarinese. Il simbolico taglio del nastro è stato effettuato dal Segretario di Stato per le Finanze e i Trasporti, Dott. Marco Gatti, seguito dalla visita ai nuovi locali da parte del Presidente del San Marino Ship Register, Domenico Gianluca Miliziano, e del Direttore Generale, Gianluca Tucci.

Tra gli ospiti erano presenti rappresentanti della politica sammarinese, delle forze di Polizia, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e numerosi esponenti del settore marittimo internazionale.

Non sono mancati messaggi di congratulazioni provenienti da diverse realtà del mondo dello shipping, tra cui quello del sindacato internazionale dei lavoratori marittimi ITF (International Transport Workers’ Federation), a testimonianza della crescente reputazione del Registro navale sammarinese a livello globale.

La giornata si è conclusa in un’atmosfera di festa nella suggestiva terrazza della boutique Giorgia, dove gli ospiti, tra i quali i Segretari di Stato Gatti, Beccari e Bevitori oltre a rappresentanti di altre Segreterie di Stato e del mondo Universitario Italiano, hanno potuto godere di un aperitivo con degustazione gourmet curato dallo chef stellato Luigi Sartini, rendendo l’evento ancora più esclusivo.

Un ulteriore motivo di orgoglio ha arricchito l’occasione: il Presidente Domenico Gianluca Miliziano è stato insignito del prestigioso Ordine di Sant’Agata – Cavaliere, uno dei massimi riconoscimenti della Repubblica di San Marino. La cerimonia ufficiale si è tenuta presso Palazzo Begni, sede delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e le Finanze, alla presenza del Segretario di Stato Luca Beccari, del Direttore Generale Gianluca Tucci, e dei familiari del neo Cavaliere.

Questo importante riconoscimento premia la visione strategica e l’impegno instancabile del Presidente Miliziano nel consolidare la posizione del San Marino Ship Register come punto di riferimento a livello internazionale.

Il San Marino Ship Register guarda ora con entusiasmo al futuro, animato da spirito di innovazione, qualità e cooperazione globale.