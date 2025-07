San Marino, Gigi Galli torna a Rallylegend con Alex Gelsomino nel ricordo di Ken Block

Rallylegend 2025 si prepara a un ritorno carico di emozione e spettacolo: Gigi Galli, uno dei piloti italiani più amati del panorama rallistico, sarà nuovamente al via dell’evento sammarinese, in programma dal 2 al 5 ottobre, dopo quattro anni di assenza. Lo farà in un’edizione speciale, nel ricordo dell’amico Ken Block, icona mondiale del rally e dello show motoristico, scomparso prematuramente nel gennaio 2023.

A rendere ancora più sentito l’omaggio, al fianco di Galli ci sarà Alex Gelsomino, storico navigatore del campione americano, con oltre 130 rally disputati insieme. L’equipaggio si riunirà in due momenti distinti ma ugualmente carichi di significato: nella Sprint Legend Race del giovedì sera, i due gareggeranno con la Ford Fiesta RS WRC con cui Block e Gelsomino corsero nel Mondiale Rally 2011; mentre per tutta la durata della manifestazione saliranno a bordo di una Citroen C3 WRC Plus by Gino Motorsport, tra le adrenaliniche Legend Stars.

“È già una grande emozione solo pensare a questa splendida iniziativa degli organizzatori di Rallylegend – ha dichiarato Gigi Galli –. Essere in macchina con Alex Gelsomino per ricordare Ken Block e farlo con la sua Ford Fiesta WRC e poi con la Citroen C3 WRC Plus, vettura stupenda che non vedo l’ora di guidare, è davvero una occasione bellissima. L’amicizia con Ken Block e il grande show che abbiamo fatto sei anni fa a Rallylegend nelle ‘rotonde’ restano per me indimenticabili”.

Anche Alex Gelsomino ha sottolineato il forte valore simbolico della partecipazione: “È una opportunità fantastica quella di tornare a Rallylegend, un evento che il mio pilota e amico Ken Block amava profondamente e riteneva unico al mondo. Sarà davvero speciale tornare in mezzo a tanti appassionati che amano i rally e ancor più farlo a fianco di un pilota del calibro di Gigi Galli, un vero eroe dei rally italiani e mondiali, con quel suo stile estremo di guida, a base di grandi ‘traversi’, che aveva influenzato e ispirato anche Ken Block”.

Il navigatore ha infine voluto ringraziare chi ha reso possibile questa partecipazione: “A bordo poi di quella Ford Fiesta WRC con cui abbiamo corso Ken ed io nel 2011. Per questo ringrazio molto gli organizzatori di Rallylegend, e in particolare Vito Piarulli, insieme al proprietario della macchina Alessandro Gino”.

Rallylegend 2025, con il ritorno di Galli e il tributo a Ken Block, si annuncia quindi come una delle edizioni più emozionanti di sempre, in grado di unire passione, memoria e spettacolo per tutti gli appassionati del mondo rally.