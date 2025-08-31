San Marino. Giacomo Rinaldi: ”Ho deciso di ricandidarmi a Capitano di Castello di Montegiardino”

Ho deciso di ricandidarmi a Capitano di Castello di Montegiardino.

Lo faccio con la stessa passione e determinazione con cui ho servito in questi anni la nostra comunità, perché credo che Montegiardino meriti una voce forte, chiara e coraggiosa.

In primo luogo voglio esprimere un grazie sincero agli attuali membri della Giunta: senza il loro impegno, la loro dedizione e la loro disponibilità nulla di ciò che abbiamo fatto sarebbe stato possibile. Abbiamo lavorato insieme per il bene comune, e questo è il patrimonio più prezioso che porto con me.

Tra le battaglie che più mi stanno a cuore c’è la difesa della nostra Scuola Elementare.

Non è solo un luogo dove i nostri bambini imparano: è un presidio di identità, socialità e futuro.

Continuerò a difenderla con convinzione, perché togliere la scuola a Montegiardino significherebbe togliere il cuore al nostro Castello.

Abbiamo poi davanti a noi la sfida delle infrastrutture e dei parcheggi.

Dobbiamo decidere se continuare a usare la Piazza soltanto come parcheggio oppure tentare di liberarla, rendendola finalmente fruibile, magari individuando più aree alternative.

Io credo che sia arrivato il momento di dare soluzioni concrete, senza ipocrisie né promesse vaghe.

La lista che guiderò sarà aperta a tutti e a tutte le generazioni.

Voglio un gruppo capace di unire giovani ed esperti, nuove energie ed esperienza, per rappresentare davvero ogni volto del nostro Castello.

In queste settimane avvierò una fase di ascolto: parlerò con le associazioni, con le famiglie, con i giovani e con gli anziani, perché il futuro di Montegiardino deve nascere dal confronto e dalla partecipazione di tutti.

La nostra vera sfida è far sentire la voce dei piccoli Castelli all’interno della Repubblica.

Non siamo periferia, non siamo un dettaglio: Montegiardino è parte viva e orgogliosa di San Marino.

E io sono pronto a battermi, ancora una volta, perché la nostra comunità conti di più.

Giacomo Rinaldi

Capitano di Castello di Montegiardino

Montegiardino, 31 agosto 2025